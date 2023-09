Volleybalmannen Blox oppermachtig in Nuenen

1 uur geleden

De mannen van volleybalclub Blox wonnen hun eerste duel in de nieuwe competite van Nuvo in Nuenen. Het vrouwenteam boog thuis in sporthal De Braken het hoofd voor Hands Up uit Berlicum en won slechts een set.

De mannen van Blox komen uit in de eerste klasse en staan onder leiding van een nieuwe trainer, Jacqueline Koppers. Terugkerend van een langdurige knieblessure stond Teun Verhagen weer in de basis. Dat bleek goed voor de stabiliteit in het team. Ook stond Thijmen van der Heijden voor het eerst op de middenpositie in de basis.

Blox kwam uitstekend uit de startblokken: de verdediging stond goed, met servicedruk werden veel punten binnengehaald en er werden weinig eigen fouten gemaakt en de eerste set werd met 10-25 gewonnen. Daarna kwam de wedstrijd meer in balans. Nuvo kreeg de verdediging beter op orde en er slopen wat slordigheden in de pass en de aanval van de bezoekers.

Hierna werd het spannend en kwam het aan op karakter, maar ook op het block en de aanval van middenspeler Teun Smit. De twee volgende sets eindigden in 23-25, waarbij de Boxtelaren in de derde set een achterstand van negen punten wegwerkten. Met de winst al op zak, leek er in de vierde set geen vuiltje aan de lucht voor Blox maar toch werd het opnieuw spannend. Desalniettemin wonnen de gasten met 22-25. Met een eindstand van 4-0 overwinning werden vijf volle punten genoteerd.

Donderdag 28 september spelen de Blox-mannen thuis tegen Minerva uit Drunen. Het duel in sporthal De Braken start om 20.30 uur.

ZENUWACHTIG

Ook de vrouwen van Blox hebben een nieuwe coach: Peter Kradolfer. In de eerste set verdedigde Hands Up veel, dus moest de thuisploeg hard werken voor ieder punt. Blox bouwde een kleine voorsprong op, maar de bezoekers gaven niet op en kwamen dankzij een prima verdediging op gelijke hoogte. De zenuwen speelden de Boxtelse formatie parten zodat de Berlicummers de set wonnen met 24-26.

Gefrustreerd en teleurgesteld startte Blox aan de tweede set en de ploeg liep daar een grote achterstand op. Hands Up maakte het ene na het andere punt en won met 8-25. In de derde set klopte alles in het Boxtelse team en er werden mooie punten gescoord. Berlicum kreeg het onverwacht zwaar en verloor nu 25-18. De vierde set eindigde echter weer in het voordeel van de bezoekers (17-25).

De volgende wedstrijd spelen de Blox-vrouwen zaterdag 7 oktober om 12.30 uur in De Braken.