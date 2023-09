Selectie Irene overklast WHV in Loosbroek

18 minuten geleden

Hoewel het elftal soms slordig speelde, liet Irene zondag toch een fikse overwinning bijschrijven. Op bezoek bij WHV in Loosbroek werd het 1-5 voor de Gemondenaren.

Irene komt na de degradatie van afgelopen seizoen weer uit in de vijfde klasse. Al na dertig seconden opende de ploeg de score van de eerste competitiewedstrijd. Na goed doorzetten op links van Levi van Rooij wist Owen van Lith wel raad met zijn voorzet en scoorde beheerst.

GELIJKMAKER

Hierna verslapten de Gemondenaren wat en sloop er slordigheid in het spel. In de dertiende minuut viel dan ook de gelijkmaker, een voorzet van links belandde via een scrimmage in de goal.

De gasten herpakten zich en kwamen serieus op stoom. De tandem Van Rooij - Van Lith scoorde opnieuw. Een minuut later gaf Rob Groenendaal Stan Versantvoort met een fraaie diepe bal vrije doorgang richting de keeper. Versantvoort speelde de doelman uit en rondde de kans beheerst af: 1-3. Nog voor rust scoorde Groenendaal zelf, na goed doorzetten van Van Lith schoof hij de 1-4 binnen.

Vlak na de pauze alweer een Gemondse treffer. Kjeld Hermans gaf een mooie lange bal op Van Lith. De laatste man en keeper van de thuisploeg gingen volledig de mist in waardoor de Irene-speler makkelijk kon binnentikken: 1-5. Vervolgens verloor Irene de concentratie en kabbelde de wedstrijd naar het einde.

Zondag 1 oktober speelt Irene thuis tegen NLC uit Lith, de aftrap is om 14.00 uur.