ODC maakt het zichzelf bijna moeilijk

1 uur geleden

ODC heeft de eerste competitiewedstrijd zondag in eigen huis met 4-2 gewonnen van SC Elshout. Het leek een makkelijke middag te worden voor de tricolores die na ruim een half uur spelen al met 2-0 aan de leiding gingen door doelpunten van Dirk van der Struijk en Sjoerd van Lokven. Dat pakte net iets anders uit.

Al in de eerste minuut had ODC-captain Sjoerd van Lokven kunnen scoren maar oog in oog met keeper Sam van den Besselaar schoot hij naast. Vlak daarna stuitte ook Ayoub Omair op de Elshoutse doelman en mikte Lennart Sannen in kansrijke positie over. In de 24e minuut was het dan eindelijk raak. Een voorzet vanaf links werd door de mee opgekomen Dirk van der Struijk laag en hard binnengeschoten: 1 – 0. Tien minuten later werd de score verdubbeld. Bart van de Pas lanceerde met een knappe pass Van Lokven die een tegenstander van zich afschudde en de bal van dichtbij in het net schoot: 2-0. De bezoekers wankelden en meerdere doelpunten hingen in de lucht maar ODC verzuimde voor rust om verder afstand te nemen.

Na de pauze ging het tempo wat omlaag en bleven de gasten beter op de been. Desondanks kreeg de thuisploeg nog altijd kansen. Een schot van Teun Timmermans werd door de na rust ingevallen reservekeeper Gijs Simons knap gekeerd. Diezelfde Simons hield in de 55e minuut ook Jop Broeren van scoren af na een vloeiende Boxtelse aanval.

PLOTS GELIJK

De bezoekers hadden op dat moment nog geen schot op doel gelost maar daar waar de Boxtelaren de kansen lieten liggen, scoorde Thomas Dankers in de 66e minuut bij de eerste de beste mogelijkheid: 2 -1. Nog in dezelfde minuut lieten de gastheren zich verdedigend opnieuw aftroeven en stond het opeens gelijk: 2-2. Gelukkig voor de ODC-supporters zit er voldoende individuele klasse in de ploeg om dit soort situaties om te buigen. Want in de 73e minuut was daar opeens invaller Stijn Pijnenburg die met een prachtig schot vanaf links de 3-2 in de kruising schoot. In de slotfase raakte Van Lokven nog een keer de paal en was het uiteindelijk Timmermans die de marge weer op twee bracht door na een voorzet van Pijnenburg de 4 – 2 binnen te knikken. Dat was tevens de eindstand.

Zondag 1 oktober gaat ODC voor de tweede competitiewedstrijd op bezoek bij Buren in de Betuwe. De aftrap daar is om 14.00 uur.