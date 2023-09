Biljartmarathon in Kloosterhof

di 19 sep., 10:00

De jaarlijkse biljartmarathon in dienstencentrum de Kloosterhof staat vrijdag 13 oktober op stapel. Tien uur lang gaan vijftig spelers met elkaar de strijd aan om de eindzege binnen te halen. De Kloosterboys is de gastheer van het toernooi.

De biljartdag staat al enkele decennia op de jaarlijkse kalender. Maximaal vijftig biljarters kunnen eraan meedoen. Zij moeten dan lid zijn van de seniorencompetitie Geboliesch, met spelers uit Gemonde, Boxtel, Liempde en Esch. Inmiddels is het deelnemersveld al gevuld. De spelers worden verdeeld over vijf poules en strijden om een wisseltrofee: rond 18.00 uur wordt de winnaar bekendgemaakt. Sportwethouder Hans Heesen verzorgt de uitreiking.

Inmiddels vindt de activiteit voor de 22e editie keer plaats. ,,De jaarlijkse biljartmarathon is in een verleden ooit in Boxtel begonnen, maar op de locatie daar was te weinig plek om vijf biljarts neer te zetten”, weet Liempdenaar en biljarter Toon van Houtum. ,,Toen is dit verhuisd naar dienstencentrum De Kloosterhof.”

Om 08.00 uur wordt de eerste stoot gezet in de accommodatie aan Kloosterhof 7.