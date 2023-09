Syriërs en Oekraïners treffen elkaar voor vriendschappelijk duel bij RKSV Boxtel

wo 20 sep., 09:00

Oekraïense vluchtelingen en Syrische statushouders treffen elkaar zaterdag 23 september in vriendschappelijke interland op het veld van RKSV Boxtel. De wedstrijd begint om 17.00 uur. Iedereen is welkom om de teams aan te komen moedigen.

Het duel is een initiatief van welzijnsorganisatie ContourdeTwern en de gemeente Boxtel in samenwerking met de voetbalclub in Munsel. Wethouder Mariëlle van Alphen trapt de vriendschappelijke wedstrijd af.

De twee ploegen zijn samengesteld uit mensen die op verschillende niveaus voetballen. Van al even niet, tot drie keer in de week. Daarnaast gaat het om gemengde ploegen, want ook meiden doen hier aan mee. RKSV Boxtel zorgt voor de wedstrijdtenues, terwijl De Wit uit Schijndel de voetbalschoenen en scheenbeschermers regelt. De gemeente Boxtel betaalt het schoeisel die de club in bruikleen krijgt of aan spelers schenkt die besluiten lid te worden van de club.

ONTMOETEN

De voetballers zelf geven aan dat ze graag elkaars cultuur willen leren kennen. Naast ontspannen en bewegen, staat dus ook ontmoeten centraal tijdens en na de wedstrijd. Na afloop vangt de ‘derde helft’ in de kantine aan. Daar zijn alle spelers en supporters welkom voor een hapje, drankje en de nabeschouwing.

De toegang tot de vriendschappelijke interland is gratis.