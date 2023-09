ODC behaalt zwaar bevochten zege en bekert door

1 uur geleden

Een week voor de start van de competitie heeft ODC een overwinning behaald die goed zal zijn voor de moraal binnen het team. Het bekerduel met Spoordonkse Boys moest gewonnen worden en dat gebeurde uiteindelijk ook. Na een wat matte eerste helft, boekten de tricolores na de pauze alsnog een 3-2 overwinning. Ayoub Omair was daarbij met twee treffers en een assist van grote waarde.

Het bekerduel op eigen veld tegen Spoordonkse Boys leek vooraf een goede graadmeter voor wat ODC dit jaar te wachten staat. De gasten - die ook in de vierde klasse uitkomen - beschikken over een fysiek sterke ploeg met veel snelheid in de voorste linie. Trainer Piet Drijvers moest het zondag stellen zonder Stijn Pijnenburg en Tijn Trommelen (beiden geblesseerd) terwijl de niet geheel fitte Omair op de bank begon.

De twee teams begonnen hun duel afwachtend. Het eerste wapenfeit voor de thuisploeg was een hard schot van captain Sjoerd van Lokven dat via de vingertoppen van keeper Menno Kuulkers over het doel ging. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam Spoordonk er steeds vaker met veel snelheid uit. In de 18e minuut kwamen de bezoekers bijna op voorsprong via Jasper van Agt, maar dat wist keeper Robbie Roelofs te voorkomen.

De tricolores speelden in deze fase slordig en niet geconcentreerd. De laatste tien minuten van het eerste bedrijf ging het wat beter en was ODC een paar keer gevaarlijk.

STERVEN IN SCHOONHEID

In de rust wisselde trainer Drijvers drie keer. En dat bleek direct succesvol. In de 48e minuut bereikte de ingevallen Koen van de Wetering met een pass van achteruit Lennart Sannen. Diens voorzet werd door de eveneens ingevallen Omair hard en laag binnengeschoten: 1-0. De score had snel daarna verdubbeld kunnen worden maar de Boxtelse aanval stierf in schoonheid.

Na een ongelukkige ingreep door de Boxtelse defensie ging de bal vervolgens op de stip. Sjoerd van Ham benutte de penalty de feilloos namens de ploeg uit Spoordonk: 1-1. ODC had echter maar een paar minuten nodig om opnieuw de leiding te nemen. Omair bracht de bal vanaf rechts voor het doel waarna Sannen met het hoofd afrondde: 2-1.

Na een paar missers van ODC, was het bij een hoekschop aan de andere kant in de 72e minuut wel raak. De geheel vrijstaande Stan van Kroonenburg kon bij de tweede paal ongehinderd de 2-2 binnenkoppen.

ODC had niks aan een gelijkspel. Daarom bracht trainer Drijvers in de slotfase nog Achraf Mokaddem in als extra spits. De druk op het Spoordonkse doel werd opgevoerd en leidde vlak voor tijd alsnog tot de winnende treffer. Bij een hoekschop zette Omair uiteindelijk via de keeper de 3-2 op het scorebord.

Door de zege bekert ODC verder en lijkt het team klaar voor de competitie die zondag 24 september start. In sportpark Molenwijk ontvangen de tricolores dan SC Elshout. De aftrap is om 14.00 uur.