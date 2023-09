Lars van Wanrooij van Essche Boys houdt de tegenstanders van zich af in de ruimschoots gewonnen bekerwedstrijd tegen Wilhelmina Boys uit Best.

Essche Boys scoort drie keer in vier minuten

1 uur geleden

De laatste bekerwedstrijd van de poule werd door Essche Boys ruim gewonnen. Hoewel de volgende ronde vanwege de tweede plek in de groep niet meer haalbaar was, werd het elftal van Wilhelmina Boys uit Best met 5-0 afgedroogd in het sportpark aan de Witvensedijk. Daarmee begint de thuisploeg met een goed gevoel aan de competitie.

Essche Boys kende mogelijk hun beste start van een wedstrijd ooit en stond al binnen vier minuten op een 3-0 voorsprong. De score werd in de eerste minuut geopend na een interceptie van Quint den Ouden die de bal meteen diep gaf achter de Bestse verdediging, Luuk Wolfs anticipeerde goed op deze bal en was koelbloedig in de een-op-een situatie met de keeper. Vervolgens bleef Essche Boys doorjagen en was het Lars van Wanrooij die het traag handelen van de keeper afstrafte en de bal zo op de doellijn voor het intikken had.

Een goede aanval kwam vervolgens bij Rudi van Gemert op de rand van het zestienmetergebied waar hij de bal controleerde en in de linkerbovenhoek plaatste.

Hierna ging de Essche storm even liggen, maar stond de 4-0 in de zeventiende minuut alsnog op het scorebord. Tim van Velthoven plaatste de bal achter de verdediging van de bezoekers, waarna Jasper Vorstenbosch de bal in de rechterhoek wist te plaatsen.

OPEN WEDSTRIJD

In de tweede helft was het een meer open wedstrijd en hield doelman Bram Schoenmakers met meerdere goede en katachtige reddingen de nul op het scorebord voor Essche Boys.

Een kwartier voor het einde kwamen de gastheren nog op 5-0 nadat Pim Laansma een goede steekpass gaf op Van Wanrooij. Hij liet deze kans niet liggen en de schoot bal droog in de rechterhoek en bepaalde zo tevens de eindstand.

Hiermee sluit Essche Boys met een goed gevoel de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen af. Zondag 24 september start o 14.00 uur de competitie met een thuiswedstrijd tegen RKKSV Kruisstraat.