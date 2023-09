Ruime uitzeges voor beide vaandelteams van MEP

Het was een goed weekend voor de standaardteams van MEP. De vrouwen wonnen ruim in Kaatsheuvel bij DES (0-4) De mannen verpletterden Best in eigen huis (3-8) en voeren de ranglijst aan.

De verdediging van zijn team stond zondag als een huis, aldus coach Rein Scheenstra. Na een rommelig begin voerden de Boxtelse vrouwen de druk op, maar echte kansen kwamen er niet. In de tweede helft speelde Scheenstra’s ploeg echter met veel zelfvertrouwen en nam de regie in handen.

ONBEKENDE TEAMS

Chris Thewessen maakte de eerste treffer en daarna was er geen houden meer aan. Suzanne Schreppers en Aniek de Bekker waren attent bij de rebound voor de strafcorner en voerden de score op tot 0-3. Het jeugdig talent uit de A-jeugd, Jikke Apeldoorn, bracht de eindstand op 0-4. Scheenstra was tevreden over zowel het spel als de uitslag. Ondanks de tweede plaats weet hij toch niet goed hoe zijn ploeg ervoor staat. Door de indeling van de KNHB zit MEP bij veel onbekende teams uit het westen in de poule. Zondag treffen de vrouwen in Boxtel Hudito uit Delft. Ook die ploeg is hen volslagen onbekend, maar Scheenstra gaat vol zelfvertrouwen de wedstrijd tegemoet. Afslag in sportpark Molenwijk zondag om 12.45 uur.

DOELPUNTENREGEN

Een waslijst aan blessures deerde de mannen van MEP zondag niet. Moeiteloos werden vier spelers uit de A-jeugd ingepast en ook assistent-trainer Martin Flemminks Smid had zijn wedstrijdtenue weer aangetrokken. Wel moet worden aangemerkt dat de Boxtelaren zondag een ontstellend zwakke tegenstander troffen.

Liefst zes verschillende spelers wisten in de eerste helft namens de bezoekers te scoren. Sam Verzijden, Giel Pijnenburg, Pepijn van Thiel, Loet Langerwerf, Jan Julius Klumper en Gijs de Wild zorgden voor een ruststand van 1-6. De wedstrijd was gespeeld en in de tweede helft nam de concentratie duidelijk af. Zowel Best als MEP ( via Teun Langenhoff en Verzijden) scoorden nog tweemaal en bepaalden de eindstand op 3-8. De ploeg van Jaro van Eekelen ligt op koers en heeft een beduidend betere competitiestart dan vorig seizoen. Zondag komt buurman Hopbel uit Schijndel naar Boxtel. Afslag in sportpark Molenwijk om 14.45 uur.