Teamgeest bezorgt honkballers Ducks zege

di 12 sep., 10:26

De honkballers van het standaardteam van Ducks boekten zondag bij Cardinals in Oss een echte teamprestatie. Vooral aanvallend bleken de Boxtelaren sterk, ze wonnen met 8-15. Een zege waaraan iedereen in de slagvolgorde zijn steentje bijdroeg.

In de tweede inning namen de Boxtelaren een flinke voorsprong van vijf punten, binnengeslagen door onder andere Bart Smit en Jeroen van Nes. In het veld was het aan startend werper Yannick Brechenmacher om de slagploeg van de Ossenaren in toom te houden en daar slaagde hij glansrijk in.

In de eerste drie innings had Ducks weinig te duchten van de tegenstander, maar in de vierde kwamen de Cardinals terug tot 4-5 vanwege wat slordigheden. Het eerste mannenteam van Ducks antwoordde in de volgende inning met maar liefst negen punten, die gemaakt konden worden met behulp van een lange reeks honkslagen. Hiermee leek het verzet van de tegenstander gebroken, alhoewel het Ducks ook niet echt lukte om vervolgens aanvallend verder door te drukken, er volgde nog maar één puntje. De Ossenaren kregen nog wel kansen hier en daar en scoorden een paar keer, maar vervangend werper Van Nes en zijn veld maakten het gedecideerd af. Met nog één wedstrijd te gaan dit seizoen, op zondag 24 september thuis, heeft Ducks een goede kans om de competitie mooi af te sluiten.

RECREANTENTOERNOOI

Op de velden van JRC Ducks in sportpark Den Wielakker is zaterdag 30 september van 09.00 tot 16.45 uur het jaarlijkse recreantentoernooi. Clubleden, families, vrienden en bekenden spelen dan het zogeheten ‘slowpitch-softbal’. Bezoekers zijn welkom, de entree is gratis. Wie zin krijgt om zelf te gaan honk- of softballen mag vier keer gratis doordeweeks meetrainen. Meer informatie is te vinden op www.jrc-ducks.nl of op te vragen via info@jrc-ducks.nl.