Gratis rugbytraining bij Ducks tijdens WK

1 uur geleden

Rugbyclub Ducks start vanaf 14 september zes donderdagen op rij met gratis trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar. Hiermee wil de Boxtelse vereniging de balsport extra onder de aandacht brengen.

Aanleiding voor de trainingen is het wereldkampioenschap in Frankrijk dat afgelopen weekend begon. Nederland ontbreekt op het toernooi. Het WK rugby is een van de grootste sportevenementen ter wereld en bekende teams zoals de All Blacks (Nieuw-Zeeland), de Springbokkies (Zuid-Afrika), maar ook de nationale ploegen van Ierland, Engeland en Australië trekken veel bezoekers naar de stadions.

De Nederlandse rugbybond vindt het jammer dat Oranje niet deelneemt aan het WK en heeft daarom alle rugbyclubs in het land uitgedaagd om activiteiten te ontplooien om de sport onder de aandacht te brengen. Bij Ducks in Boxtel zijn dat dus de gratis trainingen voor de jeugd. Deze beginnen iedere donderdag tot en met 19 oktober om 18.30 uur en duren tot 19.30 uur. Aanmelden kan via e-mail of telefoon: piet.v.d.sande@home.nl of 06-20 65 99 15.