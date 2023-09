Tafeltennissers Taverbo stelen de show tijdens NK in Schiedam

1 uur geleden

Met groot vertoon van macht heeft Taverbo beslag gelegd op de Nederlandse titels voor tafeltennissers met een C-licentie. Zondag werd Nicolas Daub kampioen door in een sensationeel spannende finale clubgenoot Tonnie Brouwers te verslaan. Bram Bakker maakte het podium compleet.

Met zeven spelers reisde de club zondag naar Schiedam. Vier van hen overleefden de poulefase. Het was dan ook een kwestie van tijd voordat er twee Taverbo-spelers tegenover elkaar stonden in de knockout-fase. Dit gebeurde voor het eerst in de kwartfinale, waarin Bakker in vijf games net iets sterker bleek dan zijn teamgenoot Johan van de Nieuwenhuizen.

In de halve finale trof Bakker opnieuw een clubgenoot: Tonnie Brouwers. Ditmaal moest de speler van het eerste team van Taverbo het afleggen tegen Brouwers, die zijn wedstrijden doorgaans in het tweede team afwerkt. Bakker legde hiermee wel beslag op het brons, waardoor toen al zeker was dat het publiek aan het einde van de dag een compleet Taverbo-podium te zien zou krijgen.

OM VAN TE SMULLEN...

De eindstrijd was een Boxtels onderonsje en tevens een herhaling van de finale om de clubkampioenschappen eerder dit jaar. Toen was Daub na een spannende wedstrijd Brouwers met 3-1 de baas. En ook ditmaal werd het een wedstrijd om van te smullen. Het momentum wisselde sneller dan Max Verstappen van autobanden tijdens een pitstop. Daub nam een 2-1 voorsprong maar de taaie Brouwers vocht zich naar een beslissende vijfde game. Daarin bleek Daub met 11-8 net iets te sterk. Zowel Daub als Brouwers hebben met hun prestaties dit toernooi een B-licentie verdiend. De zeges vormen een geweldig succes voor de Boxtelse tafeltennisvereniging en een fraaie opsteker voor de bondscompetitie die komend weekend van start zal gaan.