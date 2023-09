Hockeyvrouwen verliezen twee punten

13 minuten geleden

Met een klinkende zege van de mannen en aardig spel van de vrouwen, kijken de trainers tevreden terug op de seizoensopening van MEP. Alleen het resultaat van de dames viel tegen. ,,Je moet de kansen wel benutten”, zegt assistent-trainer Hans van der Ven.

Ze wilden er maar niet in tegen Berkel en Rodenrijs. De hockeyvrouwen kwamen eerst op achterstand, later in de match trok Eva Numan de score recht door een strafbal te benutten. Geen puntje gepakt, maar twee verloren, concludeert Van der Ven. ,,We speelden best aardig. Natuurlijk worden er in zo’n wedstrijd wat foutjes gemaakt. We pakten ook een paar kaarten waardoor we in totaal tien minuten met een man minder speelden.”

Dat de vrouwen moeizaam tot scoren kwamen, had wellicht te maken met spanning die de start van het nieuwe seizoen in de eerste klasse met zich meebracht, denkt de assistent-trainer. ,,We speelden bovendien tegen een onbekende tegenstander. Daar krijgen we dit seizoen nog wel vaker mee te maken. In totaal treffen we denk ik drie teams die we eerder hebben ontmoet, voor de rest zijn het allemaal nieuwe ploegen.”

Van der Ven heeft er echter vertrouwen in dat als het spel goed blijft, de goals vanzelf komen. ,,We speelden een goed duel, op details verlies je dan twee punten.”

De formatie van Van der Ven en hoofdtrainer Rien Scheenstra krijgt zondag 17 september een herkansing. Dan staat in Kaatsheuvel om 12.45 uur de wedstrijd tegen DES op het programma.

KOPPOSITIE

De mannen van MEP hebben zondag meteen de koppositie gepakt in de eerste klasse. Geel-Zwart uit Veghel werd overtuigend aan de kant geschoven: 5-0 werd het in sportpark Molenwijk. Op de scorekaart stond achter ieder doelpunt een andere naam; Sam Verzijden zette MEP op voorsprong. Ploeggenoten Giel Pijnenburg, Loet Langerwerf, Stijn Dirks en Teun Langenhoff maakten de overige treffers. ,,Teun schoof de bal uit een strafcorner binnen nadat de officiële speeltijd al voorbij was, als afsluiter”, blikt trainer Jaro van Eekelen terug.

Zijn team maakte de goals verspreid over de wedstrijd, twee treffers kwamen uit een strafcorner, de overige waren veldgoals. Dat er vijf verschillende doelpuntenmakers waren en gevarieerde goals vielen, doet Van Eekelen goed. ,,Het laat zien dat we over de breedte een sterke selectie hebben en niet afhankelijk zijn van één of twee spelers.”

De coach windt er geen doekjes om: zijn ploeg gaat voor de titel. ,,De kwaliteit bij andere teams in de competitie is omlaag gegaan. Wij hebben ons niveau op peil weten te houden. Daarnaast beschikken we over een sterke A1: die jongens kloppen ook op de deur, een toevoeging tijdens trainingen.”

Zondag 17 september kunnen de mannen laten zien dat de sterke seizoensopening geen toevalstreffer was. Om 14.45 uur spelen zij de uitwedstrijd tegen Best.