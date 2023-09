Masha Kleiss en Edgar Wijnen eindigden bovenaan in de voorjaarscompetitie op dinsdagavond en bij de zomeravonddrives. Clubvoorzitter Pieter Springer (midden) zette hen in het zonnetje.

RevancheBoxtel huldigt zijn voorjaars- en zomerkampioenen

28 minuten geleden

Bridgeclub RevancheBoxtel speelde vorige week zijn openingsdrives en greep die gelegenheid aan om zijn voorjaars- en zomerkampioenen te huldigen.

De winnaars van de voorjaarscompetitie op dinsdag bleken Masha Kleiss en Edgar Wijnen. Hans Wolsky en Ton Walbeek kwamen als beste uit de bus op woensdag. Marianne Soederhuizen en Arnold Bosveld wonnen op donderdag.

Bovendien werden de zomerkoningin en -koning in het zonnetje gezet. Deze winnaars van de zomeravonddrives ontvingen een T-shirt met toepasselijke tekst. Masha Kleiss en Edgar Wijnen eindigden bovenaan in het klassement van de dinsdag. Annie van Erp en Bert van den Biggelaar sleepten de donderdagzege in de wacht.

FIETSDRIVE

De zomerdrives werden goed bezocht, de club mocht bovendien acht nieuwe leden verwelkomen. RevancheBoxtel telt momenteel 188 leden en kan rekenen op de nodige belangstelling. De reguliere competitie is12 september gestart.

De fietsdrive van 16 september is inmiddels volgeboekt, dertig paren gaan onder leiding van Laura Bekers en Clemens Nienhuis op weg om een dag te kaarten in verschillende horecagelegenheden.