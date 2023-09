DVG beslist Dommelduel in slotfase

De tweede bekerzege op rij is binnen voor Jurre Traa (op de foto aan de bal) en zijn ploeggenoten van DVG. De Liempdenaren wonnen met 4-1 van de vijfdeklasser.

De voetballers uit het dorp net aan de andere kant van rivier de Dommel, keerden teleurgesteld huiswaarts: ze voelden dat er meer te halen viel. De rood-gelen beslisten het duel in de slotfase. DVG kwam met 2-0 voor, maar gooide pas richting het einde het duel in het slot. Ook Olland maakte nog een treffer. Speler Tim de Bie maakte het zijn ploeg niet makkelijker op: hij stond met een rode kaart op het wedstrijdformulier. DVG heeft door de overwinning een goede uitgangspositie voor de volgende bekerronde. Daarvoor moet de formatie wel winnen van WEC. Het duel in Wijbosch start zondag 17 september om 14.30 uur.