Boxtelse bekerderby eindigt onbeslist

1 uur geleden

Tegen de verhouding in, sleepte RKSV Boxtel gisteravond toch een gelijkspel uit het vuur tegen ODC. De bekerderby eindigde in 1-1. Ondanks een groot veldoverwicht en enkele goede kansen slaagde de Molenwijkploeg er niet in om de wedstrijd in winst om te zetten.

Op een bloedheet sportpark Munsel troffen de beide Boxtelse teams elkaar voor het eerst sinds lange tijd weer eens in een officiële wedstrijd. Beide ploegen degradeerden het afgelopen seizoen, maar ODC speelt nog steeds een niveau hoger dan de Munselploeg en was daarom op voorhand favoriet.

Voordat de wedstrijd tussen RKSV Boxtel en ODC losbarstte, hielden beide ploegen een minuut stilte voor clubicoon Coen Verbeek. De ‘Boc’-supporter in hart en nieren overleed 14 augustus aan kanker.

Het had hem goed gedaan om te zien dat RKSV Boxtel bij de eerste de beste aanval op voorsprong kwam. Na een schot op de lat ontstond er een scrimmage waarbij David Iwuchukwu uiteindelijk het net wist te vinden: 1-0. ODC wist wat het te doen stond en ging volop in de aanval.

VENIJNIGE UITHAAL

Lennart Sannen stuitte in de vijfde minuut nog op doelman Bart Bongers maar was ruim tien minuten later toch succesvol door de bal na een corner van Stijn Pijnenburg in het doel te werken: 1-1. De tricolores bleven in het vervolg van de eerste helft druk zetten op de defensie van Boxtel. Er ontstonden kansen. Jop Broeren haalde een paar keer venijnig uit en in de 40e minuut ging een listig lobje van Sjoerd van Lokven via keeper Bongers naast. Op slag van rust werd een inzet van Tijn Trommelen door een verdediger van Boxtel van de lijn gehaald. De bal wilde er maar niet in voor de gasten.

In de rust bracht trainer Piet Drijvers - die in de bekercompetitie nog veel rouleert - drie nieuwe spelers in het veld. Mede door het warme weer zakte de wedstrijd wat in. Toch kwamen er weer kansen. Zo kopte de ingevallen Ayoub Omair na een klein uur spelen op de buitenkant van de paal. De gastheren kwamen er via de omschakeling een paar keer dreigend uit maar echt gevaarlijk werden ze niet.

Op één moment na: in de laatste tien minuten worstelde Owen Kemps zich voorbij zijn directe en probeerde met een lob de uitgekomen ODC-goalie te verschalken. Die voorkwam echter met zijn vingertoppen een treffer. Achteraf was het de vraag of het doelpunt had geteld. De grensrechter vlagde eerder al voor buitenspel.

In de verdere slotfase gingen de kansen voor ODC er niet in. Bongers behoedde zijn ploeg voor een nederlaag door inzetten van Trommelen en Omair uit zijn doel te weren. Daardoor bleef het bij 1-1, een voor de ODC-supporters op het oog teleurstellend resultaat.

UITGESCHAKELD

Hoewel RKSV Boxtel na afloop tevreden is met de puntendeling, is de formatie wel al uitgeschakeld in het bekertoernooi. De bekerwedstrijd zondag 17 september tegen LSV in sportpark Munsel om 14.30 uur is om des keizers baard.

ODC heeft nog alles in eigen hand om een ronde verder te komen. Daarvoor moet de ploeg op eigen terrein winnen van Spoordonkse Boys. De wedstrijd op sportpark Molenwijk begint om 14.00 uur.