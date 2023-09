‘Als je niet van Nederlands elftal droomt, ben je geen voetballer’

Bram Rovers (18) uit Esch leeft voor zijn sport. In zijn geval is dat voetbal. Al op jonge leeftijd werd hij ontdekt door een scout van PSV en sindsdien traint en speelt hij voor de club uit Eindhoven. Deze zomer zette hij zijn eerste schreden in het betaald voetbal voor Jong PSV. De Esschenaar droomt van meer: ,,Oranje is mijn doel. Dat moet wel, anders ben je geen echte voetballer.”