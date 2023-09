Winnende jeu-de-boulers mogen wisselcup houden

do 7 sep., 08:27

Ralph Meulendijk en Arjo van Weelden kunnen goed mikken. Dat bewezen zij zondag opnieuw, want ze wonnen voor de derde keer op rij het open Liempdsen Herd jeu-de-bouleskampioenschap. Ze mogen de wisselbokaal nu houden.

Het toernooi vond voor de vijfde keer plaats. Het kampioenskoppel heeft in de historie van het evenement dus al duidelijk zijn sporen nagelaten.

De tweede plek was voor Tycho Baijens en Jason Lut, derde werden Ronny Schuurmans en Sjors van Kronenburg en vierde Erik van der Heijden en Carl Driessen. De drie beste teams ontvingen een fraaie klomp op een standaard, gemaakt door de lokale klompenfabrikant Traa.

FRANSE PLATTELAND

Bijna zestig koppels togen naar Liempde om daar onder prachtige omstandigheden een dag te jeu-de-boulen. Liempde waande zich even een zondoorstoofd dorpje op het Franse platteland. Passende muziek verhoogde de sfeer nog eens extra. Wie even bij wilde komen of de verrichtingen van de spelers volgen onder het genot van een koel drankje, kon aanschuiven op het terras van het bezoekerscentrum waarnaar het toernooi genoemd is.

De eerste editie van het evenement werd in 2018 gehouden. Zondag was de vijfde keer dat de ballen in het hart van het dorp rolden. In 2020 ging het gebeuren niet door vanwege corona. Van meet af aan is er een goede samenwerking tussen D’n Liempdsen Herd en de boulers van plaatselijke beugelclub De Klöskes.

Werd er de eerste jaren nog gespeeld op kunstgrasmatten, die verspreid over de dorpskern waren uitgerold, de laatste edities is er sprake van echte grasbanen.

De deelnemers speelden allemaal minimaal vier wedstrijden, de vier beste teams mochten vaker aan de bak. Tussendoor kregen de jeu-de-boulers allemaal een lunchpakket. Sporten maakt immers hongerig.

SCHEIDSRECHTER

Hoewel de sfeer gemoedelijk was, moest zo nu en dan de hulp van een scheidsrechter ingeroepen worden om te zorgen dat alle regels op de juiste manier geïnterpreteerd werden. Ook kwam de meetlat bij tijd en wijle tevoorschijn om te bepalen welke bal het dichtst bij de but lag.

Het toernooi gaat met zijn tijd mee. Shout4sites, sponsor van de wisselbokaal, zorgde dat iedereen op zijn smartphone de actuele standen en uitslagen kon volgen.