Motorracer Kas Beekmans stelt kampioenschap al veilig

wo 6 sep., 10:30

De Boxtelse motorcrosser Kas Beekmans heeft de Yamaha R3 Cup gewonnen. Hij wist het kampioenschap in de voorlaatste wedstrijd van het seizoen veilig te stellen door dit weekend twee keer te winnen op het Colmar-Berg circuit in Luxemburg.

Voor Kas is het zijn eerste seizoen in de Supersport 300 categorie, waarbij hij met Team Apreco in het Duitse IDM-kampioenschap uitkomt en daarnaast deelneemt aan de Yamaha R3 Cup. In die laatste scoorde hij veel eerste en tweede plaatsen, waardoor de winst hem nu niet meer uit handen kan worden genomen.

Het circuit in Luxemburg was voor de Boxtelse rijder geheel nieuw. Desondanks reed hij twee goede wedstrijden en kwam hij tweemaal als eerste over de streep.

Kas: ,,Ik heb erg genoten in Luxemburg en kon lekker in mijn ritme komen op het vloeiende circuit. Ik ben blij dat ik dit weekend de titel heb kunnen pakken. Dit motiveert mij voor de volgende wedstrijden en om een leuk eind aan het seizoen te geven.”

In het weekend van 22 tot en met 24 september staat de laatste wedstrijd voor het IDM-kampioenschap op de agenda op de Hockenheimring in Duitsland. De Yamaha R3 Cup sluit zaterdag 7 oktober af op het TT Circuit in Assen.