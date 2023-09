Jeugdleden van LTV De Merletten gingen afgelopen weekeinde de strijd aan om een felbegeerde clubtitel in de wacht te slepen. Deze acht jonge tennissers mogen zich een jaar lang de beste tennissers en padelspelers in hun categorie noemen van de Boxtelse vereniging.

Tennisjeugd strijdt om felbegeerde clubtitels

di 5 sep., 12:57

Na een verwoede eindstrijd werden zondag de clubtitels onder de jeugd van tennisclub De Merletten verdeeld. Althans, in drie categorieën: de rode, groene categorie en het padel.

Pas voor de tweede keer konden spelers ook clubkampioen worden in het padel, de racketsport die de laatste jaren enorm in populariteit is gestegen. Deze editie was een prooi voor Luuk en Jasper van Dijk.

Tennissers Jens van As en Cesar Mors speelden de finale in de rode categorie. Die trok Jens naar zich toe. Jurre de Hair en Tom van Oorschot stonden tegenover elkaar in de finale van de groene categorie en die schreef Tom op zijn naam.

De clubkampioenschappen voor de oudere jeugd en senioren zijn nog in volle gang, de finales worden gespeeld op zaterdag 9 september.

Voor iedereen onder de achttien jaar biedt LTV De Merletten gratis proeflessen aan. Wie dit een keer wil uitproberen, kan zich melden via jcmerletten@gmail.com.