Lennart Sannen van ODC probeert in de lucht de bal te controleren. Hij is dicht bij het doel van LSV, maar scoort niet.

Sterk ODC heeft geen kind aan LSV

21 minuten geleden

ODC heeft het eerste officiële duel van het nieuwe seizoen probleemloos afgewerkt. In de bekercompetitie waren de tricolores zondag in eigen huis duidelijk een maatje te groot voor buurman LSV. Na een 3-0 ruststand werd het uiteindelijk 6-1 in het voordeel van de mannen van trainer Piet Drijvers.

Sjoerd van Lokven, Ayoub Omair, Tijn Boons, Jop Broeren, Jay York en Teun Timmermans tekenden voor de Boxtelse treffers. Marcel Donders redde de eer voor de ploeg uit Lennisheuvel.

Het nieuwe voetbalseizoen begint traditiegetrouw met drie bekerwedstrijden in een poule van vier teams. LSV was de eerste tegenstander van ODC. De club uit Lennisheuvel beschikt na een jaar van afwezigheid weer over een eerste elftal dat uitkomt in de vijfde klasse.

GROOT KRACHTSVERSCHIL

Vanaf het begin was het krachtsverschil tussen de beide teams groot. Dat leidde in de negende minuut tot de eerste ODC-treffer toen een vlotte combinatie tussen Ayoub Omair en captain Sjoerd van Lokven door laatstgenoemde beheerst werd afgerond: 1-0. Een klein kwartier later viel de tweede treffer. Omair haalde van een meter of twintig uit met een lage schuiver en verraste daarmee LSV-keeper Lars Kruijssen: 2 - 0.

De thuisploeg drong vervolgens verder aan maar schoten van Bart van de Pas (net naast) en Omair (via de lat over) misten het doel. In de 38e minuut viel toch nog de 3-0. Na een afgeslagen aanval was Tijn Boons attent, hij schoot de bal van dichtbij binnen.

Na rust veranderde er nauwelijks iets aan het wedstrijdbeeld. De gastheren bleven zoeken naar meer doelpunten maar het zat de tricolores niet mee in de afronding. Omair mikte net naast na een voorzet van Dirk van der Struijk en in de 72e minuut spatte een schot van Jop Broeren uiteen op de lat. Enkele minuten later was het voor Broeren wel raak toen hij een voorzet vanaf links van Tijn Trommelen achter doelman Kruijssen schoot: 4-0.

In de 82e minuut viel de vijfde ODC-treffer van de voet van invaller Jay York die al pingelend een paar LSV-spelers het nakijken gaf en tenslotte ook doelman Kruijssen passeerde.

Vijf minuten voor tijd redde Marcel Donders de spreekwoordelijke eer voor LSV. Vanaf een meter of twintig schoot hij de bal knap in de kruising (5 - 1). Toch was het laatste woord aan ODC. In de allerlaatste minuut kopte de mee naar voren gekomen Teun Timmermans een corner vanaf rechts binnen en zette daarmee de 6-1 eindstand op het scorebord.

NOG EEN DERBY

Het tweede bekerduel is wederom een derby tussen twee teams uit de gemeente Boxtel. Zaterdag 9 september gaat ODC namelijk op bezoek bij RKSV Boxtel. In sportpark Munsel wordt om 18.00 uur afgetrapt.