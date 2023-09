RKSV Boxtel krijgt vier doelpunten om de oren

1 uur geleden

Het seizoen begon zondag voor RKSV Boxtel met een zeperd. De bekerwedstrijd, uit bij Spoordonkse Boys, eindigde in een 4-0 nederlaag. Met name de tweede helft was funest voor de bezoekers.

Meteen na de aftrap kwam Boxtel al met de schrik vrij, toen de bal over rechts werd voorgegeven en de verdediging hem voorlangs zag gaan. De bezoekers waren gewaarschuwd, maar konden niet voorkomen dat de aanvallers van de tegenstander zich de eerste vijf minuten telkens gevaarlijk in de zestien meldden. De eerste treffer viel na zeven minuten. De thuisploeg nam een vrije trap snel door het midden. Hieruit volgde een voorzet die kinderlijk eenvoudig werd binnengetikt.

Boxtel liet het er niet bij zitten en dacht direct na de aftrap de aansluitingstreffer gemaakt te hebben, maar het bleek buitenspel.

Spoordonk speelde de bal in hoog tempo rond en zette druk. Daar hadden de gasten maar weinig antwoord op, al kregen Haike van Heesch en Owen Kemps wel kansjes. het bleef voor rust bij 1-0.

In de tweede helft had Boxtel meer balbezit en speelde meer gestructureerd. Spoordonk liet ogenschijnlijk de teugels wat vieren.

ONFORTUINLIJK

Frank van Oers, trainer van de Munselploeg, bracht wisselspelers in waardoor zijn team voetballend sterker werd. Een van de wissels, Luis, genoot een wel erg onfortuinlijke invalbeurt. Koud in het veld blesseerde hij zich ongelukkig bij een van zijn eerste balcontacten en moest noodgedwongen de grasmat weer af.

Spoordonk deed in de 74e minuut de deur in het slot. Het schoot na slordig verdedigen van de roodwitten de 2-0 binnen. David Iwuchukwu gaf zes minuten later de Boxtelse fans weer wat hoop. Na een listige kopbal dachten zij dat de aansluitingstreffer werd gemaakt, maar de doelman van Spoordonk voorkwam dit met een katachtige reflex.

In de tegenstoot was het wel raak: 3-0. De wedstrijd was gespeeld maar om de les in efficiëntie af te sluiten scoorde de thuisploeg in de negentigste minuut ook de 4-0 nog.

Zaterdag 9 september speelt RKSV Boxtel thuis. Dan wacht de bekerwedstrijd tegen ODC. Aftrap om 18.00 uur.