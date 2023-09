Hockeyers klaar voor nieuw seizoen

1 uur geleden

Het nieuwe hockeyseizoen is weer begonnen voor MEP. Dit weekend vond daar de 36e editie van het Top HockeyToernooi plaats, waarbij teams uit de regio in Boxtel tegen elkaar streden om de eerste plaats. De goedbezochte duels gelden al jaren als de generale repetitie voor de competitie.

Het toernooi werd vrijdagavond afgetrapt door een bijzondere bijeenkomst. Jeugdspelers Pip Baijens en Ayla van de Wijdeven mochten namelijk de nieuwe uniforme aanvoerdersbanden uitreiken aan alle teamcaptains. Zij kwamen met dit idee bij het bestuur, waarna de Club van 100 (een groep van leden en bedrijven die de club een warm hart toedragen) de sponsoring op zich nam. Nu lopen alle aanvoerders met dezelfde band om arm of been.

FINALES

Na het officiële moment, trad het eerste vrouwenteam van MEP aan tegen HOD uit Valkenswaard (0-1 verlies) en vervolgens de heren tegen Zwart Wit uit Breda (1-3 verlies). Zondagmiddag vonden de finales plaats. Deze werd in de herenpoule gewonnen door Roomburg uit Leiden. Omdat er bij de vrouwen niet genoeg teams deelnamen (naast MEP, ook HOD, Zwart Wit en Union), werd in deze poule geen finale gespeeld. MEP Heren 1 eindigde op de vijfde plaats in het klassement. Bij de vrouwen ging het weliswaar om spek en bonen, maar daar stond uiteindelijk Zwart Wit bovenaan.

COMPETITIE

Ondanks de mindere prestatie tijdens het toernooi, was het wel een goede generale repetitie in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Voor de zomer eindigden beide vaandelteams van MEP op de vierde plaats in hun klasse.

Zondag 3 september staat voor zowel de vrouwen als de mannen nog een oefenwedstrijd tegen respectievelijk Apeliotes en HOD op het programma in eigen huis, en een week later, op zondag 10 september, trappen beide ploegen de competitie thuis af in sportpark Molenwijk. De vrouwen starten om 12.45 uur tegen Berkel Rodenrijs. De heren beginnen tegen Geel-Zwart om 14.45 uur.

HAPDAG

Een dag voor de start van de competities kunnen alle (jeugd)leden nog bij hun club terecht voor het aanmeten van een bitje. Zaterdag 9 september tussen 10.00 en 14.00 uur is dan de zogeheten Hapdag. Hockeyspelers dragen vaak een bitje om tandletsel te voorkomen.