Karrevracht aan NK-medailles voor De Pikeurtjes

56 minuten geleden

De amazones van ponyclub De Pikeurtjes kunnen met trots terugkijken op de Nederlands kampioenschappen in Gelderland en Drenthe. Zij sleepten verschillende medailles in de wacht. Onder hen Evie Tasseron die zilver én goud pakte met haar paard Truffel tijdens het NK Eventing in het Drentse Norg.

Evie reed afgelopen weekeinde in de klasse M waar ze individueel beslag legde op de tweede plek. Met haar team uit Brabant werd ze bovendien kampioen. Naita van der Velden reed daar geen NK, maar kwam uit in een andere rubriek. Met Unique won ze op knappe wijze in haar categorie.

Clubgenoot Febe van der Velden boekte in hetzelfde weekend ook een opmerkelijk succes, maar dan bij het springen tijdens de titelstrijd in de Gelderse plaats Ermelo. Op het terrein van het Koninklijk Nederlands Hippisch Centrum won het jongste lid van de Pikeurtjes een bronzen medaille met haar Vanity in de klasse AB. De zevenjarige ‘springt’ pas sinds een jaar.

Het talent zit in de familie: zus Ima van der Velden werd een weekend eerder Nederlands dressuurkampioen, ook in Ermelo. Met haar pony Toby was ze de beste in de CZ1-klasse. Zij won ook een zilveren medaille in de CM1-klasse Pablu R.

In de strijd om de dressuurtitels waren meer rijders van De Pikeurtjes succesvol. Jill Smits won een zilveren plak in de klasse AB-B met Madonna, net als Senna van der Heijden in de CL1-klasse met Mellow en Tess Gaakeer en Happy Socks in de CL2-klasse.