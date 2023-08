Mannen Ducks I winnen van Neptunus in door regen geteisterde wedstrijd

Na de zomerstop van pakweg anderhalve maand hervatten de mannen van Ducks 1 zaterdag het seizoen met een uitwedstrijd tegen Neptunus in Rotterdam. Een overwinning was nodig tegen de hekkensluiter in de competitie.

Met die gedachte in het achterhoofd kwam het Boxtelse team sterk uit de startblokken. In de eerste inning scoorden de bezoekers meteen vier punten, de inning erna werd het totaal al uitgebreid naar negen. De tegenstanders krabbelden wel op en verkleinden de achterstand tot vier punten, waarna de wedstrijd tijdelijk werd gestaakt vanwege hoosbuien.

Vervolgens moest het natte veld weer in goede staat gebracht worden en al met al duurde het behoorlijk lang voordat de wedstrijd hervat kon worden. De onderbreking deed de mannen van Ducks geen goed: aanvallend zakten ze wat in, terwijl de werpers het ook niet makkelijk hadden. Startend pitcher Yannick Brechenmacher en zijn latere vervanger Erwin Schouten kwamen nooit echt lekker in de wedstrijd. Zo kregen de gasten veel meer punten tegen dan nodig was.

Gelukkig hadden de Rotterdamse werpers net zoveel moeite met hun controle en toonden de Boxtelaren hun slagkracht in de laatste twee innings, waarin ze weer gecombineerd negen punten scoorden. Door nog een korte regenpauze was rond de klok van acht uur ‘s avonds de wedstrijd pas afgelopen, de eindstand bedroeg 18-24. Beste slagman was Max Denteneer met drie uit vier.