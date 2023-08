Lawn tennisvereniging Munsel viert veertigjarig bestaan op finaledag clubkampioenschappen

Hans van Brummen (rechts), destijds wethouder in Boxtel, opent in 1989 de accommodatie van LTV Munsel aan de Voetboog. De club bestond toen al een paar jaar.

Voordat de omliggende wijk bestond, was Lawn Tennis Vereniging (LTV) Munsel er al. De vereniging bestaat veertig jaar en is springlevend. Zo loopt er een onderzoek naar de aanleg van padelbanen en is de club van plan volgend jaar mee te doen aan een groot festival in de wijk.