De ogen van de Boxtelse bondscoach Jeroen Delmee stonden enkele momenten vol ongeloof tijdens de EK-finale. Met nog 4 minuten en 13 seconden te spelen maakten de Engelsen een goal, die werd afgekeurd, maar kregen daarvoor in de plaats een strafbal. Die werd gestopt door keeper Maurits Visser, maar de videoarbiter stelde dat hij te veel van de lijn kwam. Echter... ook de tweede strafbal keerde Visser, waarmee de sluitpost zich onsterfelijk maakte.

Delmee en Verboom vieren feest met hockeymannen na bizarre EK-finale

14 minuten geleden

De Nederlandse mannen van hockeybondscoach Jeroen Delmée en zijn assistent Eric Verboom hebben het Europees kampioenschap in Duitsland op hun naam geschreven. Na de bizarre finale tegen Engeland konden de Boxtelse ploegleiders hun eerste EK-goud bijschreven.

De eindstrijd tegen Engeland eindigde met 2-1 in het voordeel van Nederland. Derck de Vilder zette zijn ploeg in het eerste kwart op 1-0, ploeggenoot Duco Telgenkamp (relevatie van het toernooi in de Duitse stad Mönchengladbach) verdubbelde aan het begin van de tweede helft de voorsprong. Die werd overigens pas na een uur ‘pauze’ gespeeld: wegens naderend onweer moest de wedstrijdleiding het vervolg van het duel uitstellen.

Engeland kwam terug in het vierde kwart via Sam Ward (2-1) en leek zelfs met nog iets meer dan vier minuten spelen op 2-2 te komen. Een bizar schouwspel ontwikkelde zich door een opmerkelijke rol voor de videoscheidsrechter Alison Keogh. De Oranjemannen protesteerden bij de gelijkmaker wegens gevaarlijk spel en riepen op om de beelden terug te kijken.

Daaraan werd gehoor gegeven. Keogh oordeelde eerst dat er geen sprake was van ‘stick’ en keurde de treffer goed, maar het bezwaar was daar niet op gericht. De Ierse videoarbiter gaf vervolgens aan dat er inderdaad sprake was van gevaarlijk spel, maar gaf daarbij ook aan dat Ward, die het schot loste, gehinderd werd. Engeland zou een strafcorner krijgen.

Maar de Duitse veldscheidsrechter Ben Goentgen gaf vervolgens een strafbal, tot ongeloof van Delmee. De inzet vanaf de stip werd gestopt door Maurits Visser. De sluitpost zou echter te vroeg van z’n lijn zijn gekomen, gaf de videoscheidsrechter aan. Dus moest de strafbal over. Maar Visser vervulde een heldendaad door ook die inzet uit het doel te ranselen.

De keeper werd twee maanden geleden door Delmee als eerste keuze naar voren geschoven. Vaste doelman Pirmin Blaak zou rond het EK namelijk vader worden, dus maakte de Boxtelaar twee maanden voor het toernooi aan alle onzekerheden een einde. Die keuze pakte deze middag fantastisch uit: na het laatste fluitsignaal stormden de hockeymannen op Visser.

Het eerste EK-goud van Delmee en Verboom, beiden oud-spelers van MEP, volgt nadat hun team op het WK in India al een bronzen medaille pakte. Het is de zevende keer dat de Nederlandse hockeymannen de Europese titel veroverden. De prolongatie ervan, in 2021 won Oranje de prijs ook al, betekent dat de ploeg zich automatisch heeft geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs.