Minke Toonen uit Boxtel zoekt steun bij najagen tennisdroom

Minke Toonen in actie op gravel. Wie haar wil steunen, vindt een crowdfunding via SportsLink.

Sporters die hoge ogen gooien op Wimbledon of de andere grandslamtoernooien, zien het geld op hun bankrekening binnenstromen. Maar de weg naar de top is lang en duur. Minke Toonen (13) uit Boxtel is een talentvol tennisster. Ze traint intensief en speelt wedstrijden in het hele land. Om dit alles te kunnen bekostigen, start ze een crowdfunding via SportsLink en zet haar moeder Desiré van Elten een vereniging op.