Voetbalselecties schaven aan conditie en balgevoel

Rudi van Gemert van Essche Boys in duel om de bal. Zijn elftal bereidt zich met oefenwedstrijden voor op het nieuwe seizoen. Ook de overige clubs in het verspreidingsgebied van deze krant zijn daarmee bezig.

Het duurt nog even voor de voetbalcompetitie 2023-2024 van start gaat, maar de voorbereidingen van de standaardteams zijn begonnen. De vorige jaargang eindigde voor ODC, RKSV Boxtel, DVG en Irene in mineur. Zij zijn er ongetwijfeld op gebrand zich te revancheren. Essche Boys presteerde goed en LSV uit Lennisheuvel maakt juist een nieuwe start in de vijfde klasse.