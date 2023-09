Nieuw seizoen omnivereniging staat voor de deur

1 uur geleden

De leden van de Liempdse Omnivereniging (LOV) kunnen zich weer op hun favoriete sport storten, want het nieuwe seizoen begint binnenkort.

In sporthal Pius X aan de Oude Dijk in Liempde begint maandag 4 september om 09.00 uur de eerste groep met gymnastiek voor 55-plussers. Een uur later volgt de tweede groep. Dinsdag 5 september om 20.00 uur is het de beurt aan de badmintonners. Ook op donderdag vanaf 20.30 uur wordt er gebadmintond. De volleyballers starten hun seizoen eveneens op donderdag 7 september vanaf 20.30 uur. Belangstellenden mogen in de maand september vrijblijvend komen kijken en meesporten. Voor meer informatie: Toon Voets, telefoonnummer 06-21 46 13 15 of Wim Tiellemans, telefoonnummer 06-83 55 75 38. Mailen kan ook, naar info@lovliempde.nl.