Boxtel by Night: peddelen in het donker

44 minuten geleden

Een keer per jaar doorkruist een stoet van verlichte kano’s, kajaks en sup-boards Boxtel. Zaterdag 9 september vindt de bekende tocht over de Dommel weer plaats.

Kanovereniging De Pagaai organiseert het evenement Boxtel by Night. Bootjes, versierd met fraaie lampjes, varen dan door het dorp. Verschillende bruggen zijn mooi verlicht en ook hangen mensen die aan de route wonen, wel snoeren met lampjes in hun tuinen. De ronde is ongeveer negen kilometer lang en in 2,5 uur af te leggen. Deelname kost 8,50 euro voor mensen die een kano van De Pagaai gebruiken. Wie eigen materiaal meeneemt, betaalt 6,50 euro. Inschrijven kan via contact@depagaai.nl.. Er kunnen maximaal honderd deelnemers meedoen. Boxtel by Night gaat om 20.30 uur van start bij het aan de Dommel gelegen clubhuis van De Pagaai aan De Voetboog 7 in Boxtel.