Hockeysticks van teams MEP kunnen uit het vet voor Toptoernooi

18 minuten geleden

Traditiegetrouw start hockeyclub MEP het nieuwe sportieve seizoen met het driedaagse Toptoernooi. Zowel het heren- als het damesteam strijdt om de prijzen met ploegen uit de regio. De wedstrijden vinden plaats op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 augustus.

Verdeeld over drie poules nemen naast MEP ook Zwart Wit, Myra, Were Di, Etten-Leur, Roomburg bij de heren en Union, Zwart Wit en HOD bij de vrouwen deel aan de wedstrijden.

AFTRAP

Dames 1 trapt het toernooi vrijdag om 19.00 uur af tegen HOD uit Valkenswaard. De heren betreden diezelfde avond om 20.30 uur het thuisveld in sportpark Molenwijk en spelen tegen het vaandelteam van Zwart Wit. Zondagmiddag vanaf 14.00 uur worden de finales gespeeld.

Voorafgaand aan het Toptoernooi krijgen de aanvoerders van alle team van MEP een nieuwe leidersband. Dit is een idee van twee meiden uit het team onder 12 dat graag wat meer eenheid in de aanvoerdersbanden op de velden zag.

MAATSCHAPPELIJK

De spelers doen aan het toernooi mee onder het adagium ‘Niemand buitenspel’. Dat is het motto van MEP Maatschappelijk, waarmee de Boxtelse hockeyvereniging zich ook op maatschappelijk gebied wil inzetten. Met dit initiatief werd vorig jaar nog de Bestuurderstrofee van de nationale hockeybond gewonnen.

In dit kader wordt tijdens het Toptoernooi ieder jaar een andere organisatie in het zonnetje gezet. Dit keer is dat Remedial Teaching Boxtel, waarbij eigenaren Maartje Maas en Gineke van der Weide kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen begeleiden.