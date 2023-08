Het Stijve Spierentoernooi is traditioneel de aftrap van het nieuwe tafeltennisseizoen bij Taverbo in Boxtel. Zo ook vrijdag 25 augustus weer.

Taverbo trapt af met Stijve Spierentoernooi

23 minuten geleden

Na de zomerstop staat ook bij tafeltennisvereniging Taverbo-2M Engineering het nieuwe seizoen weer voor de deur. Traditiegetrouw wordt dit voorafgegaan door het Stijve Spierentoernooi op vrijdag 25 augustus om 20.00 uur in de accommodatie aan de Voetboog 18 in Boxtel.

Vanaf maandag 28 augustus is de zaal weer normaal geopend en worden ook de reguliere trainingen hervat. Iedereen die interesse heeft in de tafeltennissport kan vrijblijvend een paar keer mee trainen, leeftijd is volgens de club geen belemmering. Er zijn mogelijkheden voor zowel recreanten (vrij spelen op diverse momenten door de week) als wedstrijdspelers (NTTB-competitie in het weekend of interne competitie op maandagavond).

Voor kinderen vanaf 6 jaar is er op dinsdag- en donderdagavond een speciale startersgroep onder begeleiding van ervaren trainers. Gedurende het jaar worden er tevens allerlei activiteiten en toernooien georganiseerd. Meer informatie: www.taverbo.nl.