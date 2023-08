Kay Karssemakers rijdt een enorme inhaalrace

1 uur geleden

Hij startte op pole position, belandde op plek 37 en vocht zich terug naar de voorste regionen. De Boxtelse motorcrosser Kay Karssemakers toonde zaterdag en zondag veerkracht in Arnhem. Hij werd in het totaalklassement derde, wederom een podiumplek dus.

Karssemakers reed de achtste wedstrijd van het Europees kampioenschap 250cc. In de tijdtraining op zaterdag bleek hij de snelste. Hij begon de eerste manche dan ook vooraan, maar startte niet zo goed. In de eerste bocht vielen er rijders en moest de Boxtelaar uitwijken. Dat kostte hem plaatsen. Hij viel zelf tweemaal waardoor hij achter in het veld terechtkwam.

PENALTY

De Husqvarna BT-Racing rijder knokte zich vanaf de zevenendertigste plaats terug naar voren. Na een dijk van een wedstrijd kwam hij op een zesde plaats over de finish. Doordat één rijder voor hem een penalty kreeg, werd Karssemakers in de eerste manche op een vijfde plaats geklasseerd.

Op zondagochtend stond de tweede manche op het programma. Toen het starthek naar beneden viel reageerde Kay snel. Op een tweede plaats stuurde hij zijn motor door de eerste bocht. In de eerste paar ronden hield Kay de tweede plaats in handen maar even werd hij terugverwezen naar een derde positie. Niet veel later nam hij de tweede plaats weer over en vervolgens ontstond er een nieuw gevecht met de derde man. In de laatste ronde kreeg de Boxtelse crosser last van achterblijvers, waardoor de tweede plaats hem ontglipte en hij als derde over de meet kwam. Zijn prestaties leverden hem een derde plaats op in het overkoepelende klassement, zijn zevende podiumplek van het seizoen. Over twee weken reist Karssemakers af naar Turkije waar het Europees kampioenschap verder gaat op het circuit van Afyonkarahisar.