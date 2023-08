Kay Karssemakers pakt opnieuw podiumplaats in Europese titelstrijd

Motorcrosser Kay Karssemakers zat zondag van top tot teen onder de Zweedse modder, maar reed zichzelf in Uddevalla wel het podium op. In het totaalklassement, berekend over twee manches, werd hij derde. Het ging om de zevende wedstrijd om het Europees kampioenschap 250cc.

De Boxtelaar, uitkomend voor het Husqvarna BT-racing team had zichzelf in de tijdtraining verzekerd van een goede beginpositie voor de races.

Toen het starthek zaterdag voor de eerste manche naar beneden viel reageerde Karssemakers snel. Hij werd echter direct ingesloten, moest van het gas af en belandde op plek acht. Gaandeweg werkte hij zich naar voren, stoomde vier plaatsen op en reed constante rondes. Hij kwam als vierde over de streep.

In de nacht van zaterdag op zondag had het flink geregend waardoor de baan enorm zwaar en modderig was geworden. In de tweede manche raakten de Boxtelaar en een andere rijder elkaar nog voor de eerste bocht. Een matige start, die Karssemakers in hoog tempo goedmaakte. Hij klom op naar een zesde plaats en had de vijfde man in het vizier, maar maakte een foutje bij een inhaalactie en viel. De val kostte geen plaatsen, alleen tijd ten opzichte van de vijfde man. De Husqvarna-rijder herpakte zich in eerste instantie goed. In de slotfase van de manche raakte hij echter uit zijn ritme. Hij finishte als zesde.

ARNHEM

Zijn prestaties waren goed voor een derde plek in het totaalklassement in Uddevalla. Het betrof de vijfde achtereenvolgende podiumplek voor Karssemakers en de zesde in zeven Europese wedstrijden. In de tussenstand om het Europees kampioenschap 250cc bezet de Boxtelaar nog altijd de tweede plaats. Komend weekend gaat het kampioenschap alweer verder, ditmaal in eigen land op het circuit van Arnhem.