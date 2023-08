Kay Karssemakers wint ADAC MX Youngster Cup

29 minuten geleden

De Boxtelse motorcrosser Kay Karssemakers heeft zaterdag en zondag goed gepresteerd in het Duitse Gaildorf. Hij sleepte de ADAC MX Youngster Cup in de wacht.

Karssemakers, uitkomend voor het Husqvarna BT Racingteam, werd zaterdag onder perfecte raceomstandigheden tweede in de eerste manche. Hij was ietwat teleurgesteld over die uitslag, want na een uitstekende kwalificatie mocht hij vanaf pole position starten. De crosser nam halfweg de wedstrijd de leiding in handen, maar moest die in de slotfase afstaan.

Zondag, toen de baan modderig was door regenval, won hij de tweede manche. Karssemakers pakte van meet af aan de kop, bouwde een veilige voorsprong op en nam geen onnodige risico’s. Zijn prestaties bleken voldoende voor de eindzege, zelfs een val bracht die niet in gevaar. Vanwege de aanhoudende regenval en de slechte omstandigheden op het circuit, werd de derde en laatste manche afgelast. Komend weekend verschijnt de Boxtelaar aan de start in de EMX250 wedstrijd in het Zweedse Uddevalla.