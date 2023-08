Coureur Kas Beekmans tweemaal in top tien op Red Bull Ring

1 uur geleden

De Boxtelse motorcoureur Kas Beekmans reed zich zaterdag en zondag in de top tien tijdens een wedstrijd om het IDM Supersport 300-kampioenschap. Hij verscheen aan de start op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg.

Beekmans had in de kwalificatie een zesde plaats behaald. Vanaf die plek startte hij zaterdag in de eerste, natte, race. De rijder was snel weg en begaf zich in de voorste regionen. Gaandeweg moest de Boxtelaar wat terrein toegeven vanwege het slechte zicht door de regen. Hij finishte desalniettemin als achtste.

Zondagmiddag brak de zon door en verscheen de coureur aan de meet van de tweede wedstrijd, op een droog circuit. In eerste instantie verloor Beekmans wat plekken, maar die won hij vlot weer terug. De rijder van Team Apreco haakte aan bij de kopgroep. Zijn topsnelheid op de rechte stukken bleek echter niet hoog genoeg voor inhaalacties. Hij passeerde als negende de finishlijn en staat nu met 45 punten elfde in het IDM Supersport 300 kampioenschap.

KOPGROEP

De Boxtelaar toonde zich tevreden over zijn prestaties en die van het team: ,,Het was een goed weekend op de Red Bull Ring. Zowel in de regen als op een droog circuit hebben wij laten zien dat we met de kopgroep mee kunnen. We gaan ons nu opmaken voor onze thuiswedstrijd in Assen. Daar kijk ik naar uit.”

In het weekend van vrijdag 18 tot en met zondag 20 augustus strijkt het IDM-circus neer op het TT-circuit in de Drentse hoofdstad.