Een smalle voetgangersbrug over de Heiloop verbindt wandelpaden van de Banisveldroute in de Kampina. De deelnemers aan de OLAT Wandeldagen doen dit gebied ook aan.

OLAT-lopers trekken ook door de Kampina

1 uur geleden

Wandelsportvereniging OLAT houdt in het weekend van 4, 5 en 6 augustus de 39e editie van de Wandeldagen. Deze starten in vanuit Spoordonk. Op de derde dag trekken de deelnemers richting Boxtel en wandelen over de Kampina bij Banisveld.

Wandelaars op de langere afstanden doen in Boxtel de Kampina en De Mortelen aan, maar ook de kortere afstanden komen door het natuurgebied. Zo zien zij onder meer Banisveld en de Kleine Aa met zijn vistrappen. Via landgoed Heerenbeek in Oirschot keren de deelnemers zondag terug in Spoordonk.

STARTPUNT

De wandelaars starten bij Komaen aan de Spoordonkseweg 80. Deelnemers kunnen kiezen uit vijf afstanden: 15, 20, 30 en 40 kilometer en een gezinswandeling van 10 kilometer. Starten kan al vanaf 07.00 uur. Onderweg zijn diverse rustpunten ingericht.

Vrijdag 4 augustus gaan de wandelaars richting Oostelbeers. Zaterdag 5 augustus komen de deelnemers bij de Oisterwijkse vennen en langs het stroompje de Beerze. Meer informatie: www.olat.nl/olat-wandeldagen.