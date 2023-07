Gemondse amazones ‘kapen’ Brabants kampioenschap

Leden van ponyclub De Pikeurtjes en Ruitersport Gemonde sloegen dit weekend hun slag tijdens de Brabantse kampioenschappen dressuur voor pony’s en paarden. Op het terrein van Green Valley Estate in Deurne werd titel na titel binnen gehaald.

In bijna iedere klasse stonden de Gemondse amazones op het podium. Dat begon al op vrijdag, toen de deelnemers op het hoogste niveau met elkaar de strijd aan gingen. Ima van der Velden werd met haar pony Toby kampioen in de klasse C-Z1. Daarnaast behaalden Jolien Duijts met Sjors (D-Z1) en Petra van Esch met Expedia (ZZ Licht) een zilveren medaille.

Een dag later was het de beurt aan de amazones in klasse M. Ook hier werd Van der Velden kampioen, dit keer met pony Pablo R. Een week eerder werd ze nog tweede in het Brabants Kampioenschap Springen. Deze prestatie geeft aan dat dit duo goed op elkaar is ingespeeld. Ook Tess van den Hurk werd kampioen met Lorenda in de klasse D-M2. Duijts werd hier derde op Jaron. In een klasse hoger werd zij ook nog tweede met Macho.

MEESTE TITELS

Op de laatste dag van het kampioenschap sleepten de Gemondse amazones de meeste titels binnen. Zondag werden de klassen B en L verreden. Tess Gaakeer werd met Happy Socks kampioen in de klasse C-L2. Ook Senna van der Heijden op Mellow kreeg goud om haar nek gehangen, maar dan in de klasse C-B. Voor Tess van den Hurk was er zondag ook nog een titel. Dit keer met Bukomansimbi in de D-L1. Zilver was er voor Fem van den Hurk met Mellow in de klasse C-L1. Mariëllle Spierings werd met Olympevanck PP derde bij de paarden in klasse L2.

De dag werd afgesloten met de jongste deelnemers. In de finaleproef kwamen vijf van de acht combinaties uit De Pikeurtjes. Hier werd Jill Smits met Madonna kampioen in klasse B-AB. Lette Duijts werd tweede met Krien’s Dion.

SUCCESVOL

Met maar liefst zeven Brabants kampioenen, zes zilveren medailles, drie keer brons en veel tickets voor het Nederlands kampioenschap in Ermelo in augustus, was het dus een zeer succesvol weekeind voor de Gemondse club.