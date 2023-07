Kas Beekmans gaat plat de bocht in tijdens de race om het IDM Supersport 300 kampioenschap op het circuit van Schleiz in Duitsland.

Nieuw circuit is uitdaging voor Kas Beekmans

1 uur geleden

Kas Beekmans uit Boxtel reed dit weekend op een voor hem nieuw circuit in het Duitse Schleiz tegen de Tsjechische grens. De motorracer van Team Apreco kende twee matige manches tijdens het vierde wedstrijdweekend van het IDM Supersport 300 kampioenschap. Hij werd vijftiende en veertiende.

Hoewel de weersverwachting flink wat buien aangaf boven het circuit, bleef het voor de racers bij enkele regendruppels. Voor Kas was het zijn eerste wedstrijd op het semipermanente circuit van Schleiz. Dat kent veel blinde bochten, hoogteverschillen en loopt tussen landerijen en bossen door.

VERKEERDE STICKER

Tijdens de vrije trainingen was het voor Kas vooral zaak om de baan te leren kennen. Dat lukte prima en ook in de kwalificaties op zaterdag maakte de Boxtelse coureur op zijn Yamaha YZF-R3 progressie. Hij reed uiteindelijk een twaalfde tijd voor de twee manches op zaterdagmiddag en zondag. Omdat hij echter een sticker verkeerd op zijn band had geplakt, werd hij voor de eerste wedstrijd drie plekken teruggezet.

Tijdens de eerste race kregen de vele toeschouwers een goede wedstrijd te zien. Door een valpartij na twee ronden kwam er een herstart, waarna Kas om een goede notering vocht in een groep met andere rijders. Uiteindelijk kwam hij als vijftiende over de finish.

Op zondagmiddag volgde de tweede wedstrijd. Kas knokte ook dit keer voor wat hij waard was, maar mede door zijn lengte verloor hij topsnelheid en had daarom moeite om bij te blijven. Uiteindelijk finishte de jonge coureur op een veertiende plaatst.

VEEL GELEERD

Kas kijkt zodoende terug op een matig weekend: “Het was een moeilijk weekend in Schleiz. Het nieuwe circuit was een flinke uitdaging, maar we hebben veel geleerd en doorgevochten. We gaan proberen iets te vinden voor de Red Bull Ring om er dan weer vol tegenaan te gaan.”

Het volgende raceweekend is over twee weken. In het weekend van 4 tot en met 6 augustus rijdt Kas in Oostenrijk op de Red Bull Ring.