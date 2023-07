Record in Tourspel: ‘Overweldigend dat Liempde dit voor mij doet’

Johnny de Bresser kan even niet uit zijn woorden komen, zijn vrouw Robin pinkt een traantje weg en ook de kinderen Zoë en Scott zijn er stil van. Enkele seconden eerder maakte Mark van der Laan het bedrag bekend dat is opgehaald tijdens het Tourspel Liempde: 4.000 euro. Een nieuw record tijdens een editie met een ‘monster aantal deelnemers’. De winst bleef overigens niet in het dorp...