Mario Knoops won vorig jaar de gele trui in het Tourspel Liempde. Vanavond wordt de nieuwe winnaar bekendgemaakt, vlak na afloop van de Tour de France, in café De Durpsherberg in Liempde.

Spanning om winst gele trui in Tourspel Liempde

1 uur geleden

De spanning in de Tour de France is er al enkele dagen uit. Dat geldt niet voor de strijd in het Liempdse Tourspel. Daar strijden momenteel Joris Brands (573 punten) en Niels van Kempen (568 punten) om de gele trui. Vanavond om 20.00 uur is de prijsuitreiking in café De Durpsherberg.

Vandaag staat de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk op het programma. De renners komen begin van de avond aan in Parijs. De winnaar is eigenlijk al sinds woensdag bekend: Jonas Vingegaard. Hij voer twee weken lang een secondenstrijd met zijn rivaal Tadej Pogacar en wist hem in de tijdrit van dinsdag en de daarop volgende bergetappe op woensdag te breken. De Deen zette de Sloveen op ruim zeven minuten achterstand en verzekerde zich zo van het geel.

Maar in Liempde is die spanning juist in de laatste dagen weer helemaal terug. Waar Kees Voets veertien dagen lang virtueel in het geel reed, werd hij afgelopen week van de troon gestoten door Brands. Intussen ligt de top drie erg dicht bij elkaar. Met de extra punten die na de finish nog worden uitgedeeld, kan er zomaar nog een verrassende winnaar uit de bus komen.

Liefhebbers van de Tour de France kunnen de slotrace vanmiddag op groot scherm bekijken in café De Durpsherberg aan de Dorpsstraat 6 in Liempde. Er zijn voor de gelegenheid ook Franse hapjes op z’n Brabants, zoals uiensoep en broodjes kip. Vanaf 20.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in de kroeg. Dan wordt duidelijk wie de gele, groene en bolletjestrui aan mogen trekken.