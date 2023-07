Overal in Esch liggen zaterdag 16 september jeu-de-boulesbanen. Het immer populaire Essche Boeltje barst dan los.

Boulestoernooi Essche Boeltje boekt in 2 uur vol

59 minuten geleden

Liefst achthonderd jeu-de-boulesspelers trekken zaterdag 16 september weer naar Esch. Dan houdt muziekvereniging Sint-Willibrordus het immer populaire toernooi ‘t Essche Boeltje, dat nu al een wachtlijst kent.

De inschrijving begon zaterdag 1 juli en binnen twee uur was het maximum aantal deelnemers al bereikt. Iedereen die zich na tien uur ‘s ochtends nog meldde, is op de wachtlijst gezet. Mochten er alsnog plekjes vrijkomen, dan worden de reserveduo’s benaderd.

Er worden in september liefst tweehonderd jeu-de-boulesbanen aangelegd in in het Essche dorpscentrum.

Op opritten bij huizen, in plantsoenen en op tal van andere plekken strijden twee doubletten om de winst. Elk koppel speelt vijf wedstrijden.