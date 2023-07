Zaalsporters kunnen in elk geval tot aan de zomer van 2025 terecht in De Braken.

Clubs kunnen nog twee jaar terecht in De Braken

Zaalsportverenigingen die gebruikmaken van sportcomplex De Braken kunnen daar nog tot de zomer van 2025 terecht. Daarover heeft sportwethouder Hans Heesen van de gemeente Boxtel overeenstemming bereikt met eigenaar Gerard Smit, zo werd vanmiddag bekend.

De gemeente verkocht medio 2013 De Braken aan Smit onder voorwaarde dat hij minimaal tien jaar lang sportverenigingen onderdak zou blijven dienen. Op 1 juli jongstleden liep dat contract af, maar eerder dit jaar werd al bekend dat de clubs er nog tot eind 2023 terecht zouden kunnen.

Nadat zij vorig jaar al hun zorgen uitten, werd begin juni duidelijk dat het voortbestaan van sommige clubs op de tocht zou komen te staan door het uitblijven van duidelijkheid. Tijdens een overleg met de clubs in mei meldde de wethouder immers dat hij nog altijd geen overeenstemming met sporthaleigenaar Smit had kunnen bereiken.

Halverwege het komende seizoen verkassen naar een andere binnensportlocatie zagen de verenigingen niet zitten. Bovendien twijfelden zij sterk of die andere sporthallen en -zalen wel voldoende ruimte hadden om de clubs op een acceptabel tijdstip in de roosteren.

ANDERHALF JAAR PRATEN

Sinds voorjaar 2022 zijn er meerdere gesprekken geweest over de invulling na het aflopen van tien jaar oude overeenkomst. ,,Wij weten hoe belangrijk onze sportverenigingen zijn voor de Boxtelse samenleving. Niet alleen op sportief gebied, maar misschien nog wel meer op het sociale vlak”, aldus wethouder Heesen. ,,Om die reden wilden we er gezamenlijk uitkomen en de sportclubs duidelijkheid bieden, zodat wij de roosters voor aankomend seizoen definitief kunnen inplannen”, vult Smit aan.

Beide partijen blijven in gesprek over een langdurige oplossing, maar hopen nu dan toch de gewenste duidelijkheid te bieden voor de twee komende sportseizoenen. ,,Met de verlengde overeenkomst bieden we de zekerheid dat de sportverenigingen in De Braken hun huidige faciliteiten behouden”, benadrukt Heesen.