Fanatiek probeerden de spelers van Ducks honken te bezetten. De taaie tegenstander Gryphons, die over een kundige werper beschikte, hield de Boxtelse honkbalformatie in toom en won met 3-8 in sportpark Den Wielakker.

Honkballers Ducks sluiten seizoenshelft af met domper

ma 17 jul., 17:48

Voortvarend was de start van honkbalploeg Ducks tegen Gryphons. Maar de tegenstander uit Rosmalen trok zondag in sportpark Den Wielakker toch aan het langste eind, mede dankzij de sterk spelende werper van de gasten.

De Boxtelse honkballers beschikten ook over een werper die in vorm verkeerde: Yannick Brechenmacher. Hij was scherp in de eerste twee innings, Ducks nam daarin de leiding. Maar daarna trok Gryphons de stand gelijk en bleef de wedstrijd een tijdje in evenwicht. Dat kwam door de Rosmalense pitcher, die een lastig te krakten noot bleek. Daardoor hadden de gastheren moeite met het creëren van kansen.

In de zesde inning forceerde Gryphons een offensieve doorbraak dankzij een reeks achtereenvolgende honkslagen. Sjors Gevers sloeg namens Ducks de bal weliswaar over de hekken, maar na deze inning keek het Boxtelse team tegen een achterstand van vier punten aan.

HOMERUN

De thuisploeg gaf zich niet gewonnen. Bart van der Horst sloeg nog een homerun, maar dit was alle inzet ten spijt het enige wapenfeit. Een serieuze inhaalrace werd voorkomen, de ploeg uit Rosmalen won met 3-8.

Het eerste mannenteam van Ducks kijkt teleurgesteld terug op de eerste seizoenshelft, maar hoopt sterker terug te komen na de zomerstop.

