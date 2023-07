Maartje Bodelier aan de wandel in de natuur.

Maartje Bodelier wil Vierdaagse meemaken

20 minuten geleden

Te weinig geoefend heeft ze zeker niet. Maartje Bodelier (34) uit Boxtel noteerde in veertien maanden 1.500 wandelkilometers. Ze begint dinsdag voor het eerst aan de Nijmeegse Vierdaagse. Een hele nieuwe belevenis.

,,Ik wil een keer ervaren hoe het is om dit wandelevenement mee te maken. Daarom doe ik mee”, vertelt Maartje. Ze vervolgt: ,,Ik houd in een boekje bij hoeveel kilometers ik gelopen heb. Ik kom uit op 1.500 in ruim een jaar.”

Of het genoeg is, moet blijken. Te weinig getraind kan ze bijna niet hebben, maar hoe de benen zich houden, blijft altijd een vraagteken. Immers, ze zijn vier dagen op rij in beweging.

Wat ze kan verwachten, weet Maartje niet zo goed. Maar ze heeft wel zin in de Vierdaagse. ,,Ik laat het gewoon op me afkomen en ga zeker genieten van het grote evenement.”