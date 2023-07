Peter van Gils is een doorgewinterd wandelaar. Hij weet wat hem in Nijmegen te wachten staat.

‘Vierdaagse is één groot feest, van begin tot eind’

1 uur geleden

Voor Boxtelaar Peter van Gils kent het grootste wandelevenement ter wereld geen geheimen meer. Hij is bepaald geen debutant, maar neemt voor de dertiende keer deel aan de Vierdaagse. ,,Het is één groot feest, van begin tot eind.”

Peter verschijnt voor het derde jaar aan de start van de veertig kilometer. Daarvoor liep hij tien jaar de vijftig. ,,De voorbereiding bestaat eenvoudigweg uit veel wandelen. In het voorjaar heb ik nog een pelgrimstocht gelopen in Spanje, van Porto naar Santiago, van vijfhonderd kilometer. Tweeënhalve week elke dag op pad.”

In Boxtel en omgeving legt hij zo zijn rondjes af en pakt soms een tocht van veertig kilometer mee. ,,Vorige week ben ik nog van Boxtel naar Mill gewandeld, ruim 42 kilometer. Mijn dochter heeft me weer opgehaald.”

De ervaren rot kijkt uit naar de gezelligheid in en rond Nijmegen. ,,Alle deelnemers hebben hetzelfde doel, ze willen allemaal vrijdag finishen op de bekende Via Gladiola. We zijn met z’n allen één.”

Veel verrassingen verwacht de Boxtelaar niet. De enige onzekere factor is het weer. ,,Gaat het veel regenen of wordt het erg heet, dat speelt wel door mijn hoofd.” Mocht hij het onderweg even zwaar krijgen, dan denkt hij aan leuke dingen. ,,En dan komt het wel weer goed.”

FIETSEN

De sportieveling houdt het niet bij wandelen alleen. ,,Na iedere etappe ga ik weer terug met de fiets naar mijn verblijf in Lent, om dan vervolgens op mijn wielrenner te stappen en op een licht verzetje wat kilometers te maken. Ik heb daar hele goede ervaringen mee de afgelopen jaren, dat is voor mij perfect voor mijn spieren.”

Peter deelt zijn belevenissen op Facebook.