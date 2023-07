Honkballers van Ducks I prooi voor Blue Lions

29 minuten geleden

De honkbalmannen van Ducks I trotseerden zondag code oranje. Ze reisden af naar Tilburg voor een uitwedstrijd tegen Blue Lions en liepen in de ongenadige hitte tegen een forse achterstand aan. Regen maakte een einde aan de lijdensweg van de Boxtelaren.

In april kreeg Ducks nog een flinke thuisnederlaag te verwerken tegen dezelfde tegenstander, mede door een sterk optreden van de Tilburgse werper destijds. Diezelfde pitcher begon weer goed op de heuvel. Ook nadat hij al vroeg gewisseld was, konden de Boxtelaren aan slag geen potten breken en benutten ze de schaarse kansen niet. Startend werper voor Ducks Max Denteneer had het van meet af aan lastig: de controle was niet messcherp en de inconsequente slagzone van de scheidsrechter hielp ook niet mee. Zo kwam het dat de thuisploeg na vijf innings met 10-0 voorstond. Na het einde van de vijfde inning moest de wedstrijd worden gestaakt vanwege de weersomstandigheden. Zaterdag 16 juli spelen de Boxtelse honkballers thuis nog tegen Gryphons uit Rosmalen. Daarna gaat de zomerstop in.

RECREANTENTOERNOOI

Hoewel de zomervakantie nog moet beginnen, kondigt de Boxtelse honk- en softbalvereniging vast haar recreantentoernooi aan dat zaterdag 30 september plaatsvindt. Het begint die dag om 08.30 uur en vindt plaats in sportpark Den Wielakker. Op het programma staat soft pitch softbal, oftewel softbal met niet te harde worden. Toegankelijk dus voor mensen die weinig of geen ervaring met deze sport hebben. Wie belangstelling heeft en zich met een team wil inschrijven of meer informatie zoekt, kan mailen naar jrcducksrct@gmail.com.