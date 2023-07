HSB wint competitie, boogschutters richten hun pijlen op volgend seizoen

8 minuten geleden

De recreatieve handboogcompetitie in de kring Boxtel is vorige week afgerond. HBS Boxtel werd kampioen, gevolgd door Amicitia Schijndel en L’Union Boxtel.

In de Boxtelse competitie kunnen deelnemers punten verdienen door per wedstrijd boven hun gemiddelde te scoren. Schiet men onder het gemiddelde, dan worden negatieve punten genoteerd. HBS Boxtel deed dit uiteindelijk het beste en sprokkelde zo 26 punten bij elkaar. Amicitia Schijndel en L’Union Boxtel volgden met respectievelijk 24 en 23 punten.

De ranglijst werd gecompleteerd door L’Union Liempde (14 punten), RDZ Gemonde (13 punten) en Landmans Unie Schijndel met drie punten.

PERSOONLIJK

Voor L’Union Boxtel waren er nog enkele successen in de persoonlijke klassementen. Zo werd Lucja Rudnicka eerste bij de aspiranten en eindigde Tijn Scheepens bovenaan in de klasse cadetten. In de klasse heren 1 won Jelt van de Langenberg. Dat huzarenstukje deed Tonny van Esch na in de klasse heren 3. Bij barebow was Marchel Kluijtmans de beste.