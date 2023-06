Tweede inschrijfronde Tourspel Liempde begint straks

Mark van der Laan van Tourspel Liempde (links) schrijft Marieke Termeer in.

Om 14.00 uur begint vandaag de tweede inschrijfronde, die duurt tot middernacht. Het deelnameformulier invullen kan ook via www.tourspelliempde.nl. Zondag 23 juli is de prijsuitreiking vanaf 20.00 uur in De Durpsherberg.