Dubbelen bij d’Oggelen

36 minuten geleden

Tennisvereniging d’Oggelen in Esch houdt van vrijdag 30 juni tot en met zondag 9 juli haar Unilux Open dubbeltoernooi. De inschrijving is inmiddels gesloten. De deelnemers strijden in diverse varianten van het dubbelspel tegen elkaar, tot de finale op de laatste dag. Bezoekers zijn welkom om de verrichtingen van de tennissers te komen bekijken in het sportpark aan de Witvensedijk.